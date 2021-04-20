Мясников рассказал о влиянии магнитных бурь на организм человека

Теледоктор Александр Мясников рассказал, что в плохом самочувствии виноваты не магнитные бури, а нездоровый образ жизни. Он считает, что для доктора связывать погоду с головной болью непрофессионально.

Ранее доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Рентгеновская астрономия Солнца» Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев рассказал Ura.ru что магнитные бури влияют на а центральную нервную систему и на характеристики плазмы крови. Если организм здоров, по его словам, то реакции никакой не будет, но если есть проблемы — фактор бурь добавит неприятностей.

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Ura.ru отметил, что фактор магнитных бурь при плохом самочувствии человека могут учитывать только физики и биофизики.

«Хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури — это непрофессионально. Люди списывают нежелание заниматься своим здоровьем на бога, паразитов или на магнитное возмущение. Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато все что угодно, кроме себя самого», — сказал он.

По его мнению, магнитные бури могут быть хорошей бытовой версией при оправдании плохого самочувствия для тех, кто ведет нездоровый образ жизни.