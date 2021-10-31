Мясников рассказал о необычном симптоме рака мозга

Появление во рту необычного горького, кислого или металлического привкуса может быть симптомом опухоли головного мозга. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист пояснил, что изменение вкусовых рецепторов может происходить из-за того, что в мозге произошло защемление нерва из-за новообразования, сообщило РИА «Новости».

«Об этом многие забывают, но иногда за этим, редко, может стоять опухоль мозга», — сказал Мясников.

Врач пояснил, что за снятие информации с вкусовых рецепторов в общей сложности отвечают три нерва.

По словам Мясникова, необычный привкус во рту может вызвать также приемом разных лекарств, в частности, препаратов от давления и некоторых антибиотиков.

Ранее телеведущий призвал с осторожностью пить лекарства для сердца, так как среди них есть опасные препараты. Он уточнил, что наиболее кардиотоксичные средства — это препараты для химиотерапии.