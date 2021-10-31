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    31 октября 2021, 08:24

    Мясников рассказал о необычном симптоме рака мозга

    Доктор Мясников: появление необычного привкуса во рту может быть симптомом опухоли мозга

    Ольга Назаркина

    Появление во рту необычного горького, кислого или металлического привкуса может быть симптомом опухоли головного мозга. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

    Мясников рассказал о необычном симптоме рака мозга

    Специалист пояснил, что изменение вкусовых рецепторов может происходить из-за того, что в мозге произошло защемление нерва из-за новообразования, сообщило РИА «Новости».

    «Об этом многие забывают, но иногда за этим, редко, может стоять опухоль мозга», — сказал Мясников.

    Врач пояснил, что за снятие информации с вкусовых рецепторов в общей сложности отвечают три нерва.

    По словам Мясникова, необычный привкус во рту может вызвать также приемом разных лекарств, в частности, препаратов от давления и некоторых антибиотиков.

    Ранее телеведущий призвал с осторожностью пить лекарства для сердца, так как среди них есть опасные препараты. Он уточнил, что наиболее кардиотоксичные средства — это препараты для химиотерапии.