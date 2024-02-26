Общество 26 февраля 2024, 15:19 Доктор Мясников рассказал, как проверить себя на алкоголизм Доктор Мясников: врачи задают 4 вопроса, которые помогут определить алкоголизм РИА «Новости»

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», как человек может без помощи специалиста определить алкоголизм. Выпуск об этом можно посмотреть на платформе «Смотрим».

Мясников объяснил, что врачи общей практики, как правило, задают четыре вопроса.

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«Первое — посещала ли вас когда-нибудь самого мысль, что пора завязать? Второе — опохмелялись ли вы когда-либо? Третье — было ли у вас чувство вины, что вы пили? Четвертое — говорил ли вам кто-нибудь из друзей или родственников, что пора завязывать?» — перечислил их специалист.

Доктор объяснил, что если человек ответил на все поставленные вопросы утвердительно, то у него есть алкогольная зависимость.

Ранее доктор Мясников рассказал об опасной головной боли.