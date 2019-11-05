Александр Мясников отметил, что в этом случае речь идет не только о нарушениях в конкретном медицинском учреждении, но и о глобальных проблемах нашего общества.

«Считаю, что это проблема не только медицины, — это отражение происходящего с нами, с людьми. Это показатель того, как мы относимся друг к другу — ведь порой случаются вещи по-настоящему вопиющие, посмотрите вокруг! Мы говорим о Дне народного единства (инцидент произошел как раз 4 ноября. — Прим. ФАН), и нам действительно нужно думать о народном единстве, чтобы таких вещей не было», — заявил врач.

По мнению доктора, помимо мер по конкретным случаям, необходимо рассматривать на проблему глобально.

«Что касается данного конкретного случая, понятно, что, когда такие вещи случаются, главный врач должен не только принять меры в отношении этой санитарки, но и разобраться, почему у него такое происходит. Для меня лично это поступок не санитарки, не должностного лица, а поступок черствого человека, который пройдет мимо умирающей собаки, не поможет ребенку, старику. Это такой человек. И мне обидно, что такие люди у нас есть. Очень обидно», — подчеркнул Мясников.

Санитарка умыла пациентку из грязного тазика. Видео Подробнее

Он также добавил, что и раньше были подобные случаи в отечественной медицине. Сейчас ситуация улучшилась, однако полностью избавиться от подобного отношения к пациентам пока не удалось.

«Сейчас это „эксклюзив“, на который обращают внимание, а во времена моей юности все это было. У меня маму голую к кровати привязывали за ноги, за руки, чтобы она персонал не беспокоила. Все бывало… Сейчас это, к счастью, все-таки редкость. Но, к сожалению, считаю, что такие явления не ограничиваются только медициной, а являются частью нашего существования и с этим надо что-то делать», — заметил врач.

Ранее в Челябинской области санитарка умыла пациентку, измазавшуюся в фекалиях, из таза с грязной водой. Процедуру сняла на видео соседка женщины по палате, ролик опубликовали во «ВКонтакте». Как предположили пользователи соцсети, в тазу могли находиться остатки кала.