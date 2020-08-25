Мясников призвал не делать поспешных выводов о причинах заболевания Навального

Нельзя торопиться с выводами по ситуации с заболеванием политика Алексея Навального. Так считает врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам доктора, нужно разобраться, что именно послужило причиной состояния Навального. Он не исключил химические вещества, но напомнил, что диагноз, который поставили политику, может быть вызван и внутренними процессами в организме человека.

«Что за этим стоит — надо разбираться. Если химические вещества — одно дело, если какие-то еще процессы (повышенный магний, пониженный кальций, другие электролитные нарушения) — другое», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Доктор заметил, что подобные случаи встречаются часто, поэтому его можно назвать «рутинным». И нужно об этом помнить, когда «из случая с Навальным будут делать нового Скрипаля».

Он также пояснил, что нельзя отметать версию с лекарствами. Такой результат могут дать некоторые препараты для улучшения работы мозга, смешанные с алкоголем. Мясников пожелал Навальному скорейшего выздоровления и напомнил, что они еще «не доругались».

Ранее Алексея Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите», где врачи диагностировали отравление. Политику стало плохо в самолете на прошлой неделе, его доставили в реанимацию в Омске. Навальный до сих пор в коме.