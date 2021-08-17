Мясников предупредил о возможном раке легких после ковида

Постковидный синдром может привести к онкологическим заболеваниям легких. Об этом в своем Telegram-канале написал популярный врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, коронавирус может иметь разные клинические проявления. Так, 25—30% людей с положительными тестами не имеют вообще никаких симптомов. Но это просто официальные данные. На самом деле, как уточнил доктор, бессимптомных больных в разы больше. У таких людей фиброз легких и гипотетический рак маловероятен.

Но примерно 10% больных с коронавирусной пневмонией страдают ей в тяжелой форме. И они попадают в группу риска.

«Вот у этих фиброз возможен, и он действительно становится фактором риска для рака легких. И таким пациентам надо категорически бросить курить, худеть и с осторожностью подходить к приему витаминов (А, бета-каротина, В)», — перечислил Мясников.

Специалист напомнил, что коронавирусной пневмонией в тяжелой форме в основном болеют пожилые люди с хроническими заболеваниями, но они и так в группе риска по онкозаболеваниям.

Мясников также обратил внимание на то, что фиброз легких не является признаком именно постковидной тяжелой пневмонии, потому что любое тяжелое воспаление легких может оставить после себя рубец. Это и пневмококк, и туберкулез, и тяжелая гриппозная пневмония.

«В массе у перенесших ковид может снижаться качество жизни. <…> Вывод: ковидом лучше не болеть! И почти единственное, чем мы можем в значительной мере обезопасить себя, — это вакцинация», — заключил он.