Мясников предложил запретить слова «иммунитет» и «антитела»

Теледоктор Александр Мясников предложил запретить к публичному произношению или печати в СМИ слова «иммунитет» и «антитела». Он считает, что их используют люди, которые не знают их значение.

«В целях пресечения распространения дезинформации предлагаю запретить к публичному произношению или печати такие слова, как «иммунитет», «антитела», «мутирующие штаммы», «цитокиновый шторм» и «антител-зависимое усиление», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что большинство людей, которые говорят эти слова, не понимают их значение, поэтому искажают смысл. Даже врачи, по его словам, публично ошибаются при употреблении этих терминов. Но еще хуже делают профессионалы, которые пытаются их разъяснить, потому что понять смысл этих терминов и не исказить может только человек с медицинским образованием.

Ранее Александр Мясников опроверг сообщения о начале новой волны коронавируса в Израиле. Он отметил, что там довольно низкая заболеваемость, в среднем за неделю последние два месяца заболевали 15-30 человек в день, сообщило РИА ФАН.