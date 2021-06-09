Мясников посоветовал фразу для быстрого приема в поликлинике

Теледоктор Александр Мясников в разговоре с офтальмологом Дмитрием Майчуком выяснил фразу, которая поможет пациенту быстро попасть на прием к врачу. Всего два слова заставят принять человека в любой поликлинике.

Во время эфира «О самом главном» специалисты обсуждали опасность конъюнктивита и необходимость обращения к врачу в течение одного или двух дней. Однако, по словам Александра Мясникова, в государственной поликлинике очень сложно попасть на прием за такой короткий срок.

«Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять, — посоветовал говорить россиянам Майчук фразу для экстренного посещения врача.

Если пациент, по словам офтальмолога, произнес эту фразу, то его обязаны принять в любой клинике страны.

«Даже если нет с собой полиса, даже если нет паспорта. Если есть признаки острого воспаления, то помощь будет», — добавил врач.

При конъюнктивите на первом этапе Майчук посоветовал использовать препарат с содержанием интерферона альфа-2b, а также антибактериальные и антигистаминные компоненты. Это поможет «выиграть время» до встречи с врачом.