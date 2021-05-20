Мясников поддержал возмущение врача об антипрививочниках в медицинской сфере

Александр Мясников поддержал врача, который раскритиковал медицинских работников, отговаривающих пациентов от вакцинации. Теледоктор назвал девушку, которая опубликовала послание, грамотным и ответственным специалистом.

Она написала, что ее директ ломится от историй россиян, которых врачи отговаривают от вакцинации. Мясников поддержал мнение девушки и опубликовал ее речь у себя в Instagram.

«Врачи, где растеряли свою ответственность? Что за необразованность? Какого лешего вы, дерматологи, отговариваете от вакцинации? А вы, гинекологи? А вы, офтальмологи, не рекомендующие вакцину при „миопатии“?», — написала она.

Она задала вопрос медицинским работникам, которые выступают против вакцинации, ест ли у них сертификат по вакцинации или иммунологии.

Ранее Александр Мясников заявил, что вакцинацию населения необходимо ускорить в России, так как страна может столкнуться с новыми волнами распространения коронавируса.