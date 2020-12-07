Мясников обвинил Онищенко в провоцировании россиян на недовольство

По мнению Мясникова, зимние праздники являются единственным «светлым пятном» в жизни граждан, пишет сайт NEWS.ru.

«Может быть народный депутат спросит у народа, который его избрал: они согласны с его мнением?! О чем надо думать, чтобы в сегодняшней ситуации вот так провоцировать людей на недовольство?» — подчеркнул медик.

Помимо прочего, он не согласился Онищенко по поводу того, что длинные праздники плохо отражаются на экономике.

Накануне Онищенко заявил, что нашей стране необходимо полностью отказаться от длинных новогодних выходных. Как он считает, они плохо сказываются на здоровье населения и негативно влияют на экономику. Медик отметил, что ранее углы сглаживалась благодаря тому, что жители мегаполисов на праздники улетали за границу. В нынешнем году этого не предвидится.