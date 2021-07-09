Мясников обозначил условие, при котором возможна массовая вакцинация россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал ИА Ura.ru, что массовая вакцинация от COVID-19 в России возможна, если в стране не будет дефицита в препаратах от коронавируса.

«Если в стране вакцины хватает на все население, да еще и с достатком, тогда, конечно, можно вакцинировать всех, кто первый пришел, первый получил», — заметил специалист.

Если же в препаратах наблюдается определенная нехватка, то, по словам Мясникова, начинать нужно с людей из групп риска, поскольку они больше всего нуждаются в вакцинации.