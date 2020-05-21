Мясников назвал бредом миф о разном эффекте от двух сторон медицинских масок

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бредом утверждение, что разные стороны масок предназначены для разных целей. Он подчеркнул, что и белая, и синяя стороны одинаково защищают от микробов.

«Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов — якобы, если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред», — сказал Александр Мясников, запись его обращения опубликована на YouTube-канале информационного центра по коронавирусу.

Мясников напомнил, что при ношении масок главное, чтобы ребро жесткости плотно прилегало к носу. Что касается стороны, то эффект будет одинаковым.

В Москве и Подмосковье, а также в ряде других регионов с 12 мая действует обязательный масочный и перчаточный режим. Это значит, что носить маску в общественных местах обязательно. Бывший главный санитарный врач, депутат Геннадий Онищенко добавил, что считает необходимым носить маску и на улице, ведь там тоже есть скопление людей.

В России с начала эпидемии выявили больше 308 тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти три тысячи пациентов скончались.