Мясников из «Уральских пельменей» предложил деньги за смешные шутки

Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» предложил 100 долларов тем пользователям, которые придумают смешные ответы на его вопросы. Уже два человека получили заслуженные деньги, причем шутки оказались действительно забавными.

На днях Мясников анонсировал на своей странице в Instagram, что 25 октября стартует конкурс. Его суть в том, что юморист задает вопросы, на которые пользователи должны отвечать остроумно. 100 долларов получает тот, кто придумает наиболее смешной ответ.

Проводя викторину, звезда «Уральских пельменей» напоминает о клипе «Такси», премьера которого состоится на канале Мясникова на YouTube 27 октября, в полдень.

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Самый первый вопрос, который задал юморист, был приурочен к закону о курении на балконе: «Какой необычный закон предложили бы вы?» — поинтересовался Мясников. Победителем этого конкурса оказался парень, который ответил: «Скоро примут закон, запрещающий доживать до пенсии».

Следующая шутка была про «АвтоВАЗ». Мясников спросил, что нужно сделать с концерном, чтобы российские автомобили покупались за рубежом. Ответ от девушки: «Закрыть. Тогда все машины станут коллекционными».

Юморист пообещал, что это не последний этап викторины. Он продолжит задавать вопросы и раздавать 100 долларов самым оригинальным пользователям.