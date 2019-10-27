Мясников из «Уральских пельменей» предложил деньги за смешные шутки
На днях Мясников анонсировал на своей странице в Instagram, что 25 октября стартует конкурс. Его суть в том, что юморист задает вопросы, на которые пользователи должны отвечать остроумно. 100 долларов получает тот, кто придумает наиболее смешной ответ.
Проводя викторину, звезда «Уральских пельменей» напоминает о клипе «Такси», премьера которого состоится на канале Мясникова на YouTube 27 октября, в полдень.
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Самый первый вопрос, который задал юморист, был приурочен к закону о курении на балконе: «Какой необычный закон предложили бы вы?» — поинтересовался Мясников. Победителем этого конкурса оказался парень, который ответил: «Скоро примут закон, запрещающий доживать до пенсии».
Следующая шутка была про «АвтоВАЗ». Мясников спросил, что нужно сделать с концерном, чтобы российские автомобили покупались за рубежом. Ответ от девушки: «Закрыть. Тогда все машины станут коллекционными».
Юморист пообещал, что это не последний этап викторины. Он продолжит задавать вопросы и раздавать 100 долларов самым оригинальным пользователям.