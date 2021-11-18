Мягкая сила: в Москве прошла конференция «Время женщин в бизнесе России»

Новое время — время пандемии и перестройки жизненного уклада — укрепило значимость женского лидерства. Роль женщин в бизнесе и в обществе стала особенно заметной. О том, на что способна мягкая сила и как сегодняшние женщины-лидеры, предпринимательницы, топ-менеджеры справляются с новыми задачами и помогают друг другу, обсудили 18 ноября в Москве на конференции «Время женщин в бизнесе России».

Мероприятие при поддержке компании «Норникель» было организовано медиагруппой «Комсомольская правда». Заместитель гендиректора «КП» Анжелика Сулхаева рассказала, что конференция стала логичным продолжением проекта «Время женщин», который регулярно выходит на радиоволне холдинга.

«Мы собрали здесь представителей бизнеса, государственных органов власти, которые рассказывают о лучших практиках, которые существуют у них внутри компаний в отношении женщин, о своих успешных кейсах. Наш бизнес понимает ценность людей и организовывает социально важные проекты, которые позволяют сотрудницам почувствовать, что они нужны, они важны. И в этом будущее!» — добавила Анжелика Сулхаева.

В рамках конференции состоялась панельная дискуссия «На что способна мягкая сила: роль женщин в устойчивом развитии компаний, бизнеса, экономики России в условиях новой реальности». Представительницы топ-менеджмента крупных отечественных компаний поделились своим опытом и рассказали, какие программы поддержки женщин реализуют и продвигают.

«У нас работают более 75 тысяч человек, более 20 тысяч из них — женщины. Но стереотипы, связанные с металлургической отраслью, есть не только у мужчин, они и у женщин есть в головах», — рассказала Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике компании «Норникель». — «Поэтому наша задача внутри большой компании — с этим работать. Я вижу целью и большой задачей изменение стереотипов, информирование о том, как можно работать, чтобы женщины принимая решение о карьере, имели больше возможностей для самореализации».

В дискуссии также приняли участие сотрудницы Банка ВТБ, Почта Банка, МосМетро, Siemens Healthineers и других компаний. Они обсудили, как сделать женские качества преимуществом в мире бизнеса, как выйти за пределы ниши, отведенной обществом женщинам-предпринимательницам.

На конференции также выступил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Он рассказал об изменениях в мнении россиян касательно женщин в предпринимательстве за последние 30 лет: процент россиян, считающих, что женщины могут успешно заниматься предпринимательством, вырос с 57 до 93%. Также сегодня большинство опрошенных (58%) считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от пола. Кроме того, по данным ВЦИОМ 49% россиян позитивно относится к женщинам-лидерам.

В другой секции участники обсудили работу женщин в малом и среднем бизнесе и то, как в условиях сегодняшней экономики удается удержать бизнес на плаву или даже решиться начать собственное дело.

«Женщины-лидеры гораздо лучше адаптируются к изменениям, гораздо лучше действуют в предкризисных и кризисных обстоятельствах, тогда как мужчины-лидеры лучше занимаются рутинной работой, рутинным руководством бизнесом. Поэтому идеально, конечно, в совете директоров, если это большая компания, иметь как мужчин, так и женщин, чтобы иметь возможность гибко адаптироваться ко всем изменениям», — подчеркнул модератор сессии Алексей Иванов.

Также в рамках конференции поговорили о роли женщин в научном и технологическом развитии экономики России и о работе женщин в IT. В завершение дня состоялся паблик-ток «Истории выдающегося успеха», где своим опытом и историями о лидерстве, победах, поражениях и жизненных принципах поделились основательница агентства PR Trend Екатерина Одинцова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и оперная певица Светлана Касьян.