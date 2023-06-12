Общество 12 июня 2023, 18:25 Мизулина провела стрим концерта в честь Дня России в игре Minecraft Глава Лиги безопасного интернета Мизулина провела стрим в игре Minecraft Соцсети

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина провела стрим «концерта» по случаю Дня России в игре Minecraft. Она приняла участие в мероприятии вместе с блогерами Filipin_is_bro и Evgexa, сообщило издание «Подъем».

Стрим организовало агентство «Ближе». Представители организации рассказали изданию, что устроили «концерт» и позвали Мизулину, чтобы показать ей интернет с другой стороны. По словам собеседников, мероприятие прошло хорошо. Но во время стрима произошли «многомиллионные DDoS-атаки», которые мешали зрителям смотреть концерт. Несмотря на вмешательства, в агентстве признались, что были рады показать Мизулиной тонкости подобных мероприятий.

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«Нам было крайне приятно посвятить ее в процесс стрима и показать интернет-пространство еще с одной стороны», — подчеркнули представители агентства.

В конце мая Мизулина провела встречу со скандально известной артисткой Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева). После беседы с главой лиги безопасного интернета исполнительница обещала удалить все композиции, в которых содержится опасная информация.