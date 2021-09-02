Мизулина предложила создать сервис для жалоб на контент в соцсетях

В России предложили создать сервис для жалоб на содержимое соцсетей и совет при правительстве по контролю сетевого пространства. За основу можно взять цифровой общественный комитет Китая. С предложением выступила Екатерина Мизулина, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Как сообщила «Парламентская газета», политик считает, что в России формируется механизм общественного контроля интернет-контента. По мнению Мизулиной, слежка волонтеров и общественных организаций за контентом в соцсетях должна быть усовершенствована.

«Если бы в России существовал сервис, реализованный, например, в виде простого и понятного приложения, куда любой человек мог бы направить подозрительную ссылку, а ведомство по профилю ее рассмотрело, то работа строилась бы эффективнее», — считает Мизулина.

В пример она поставила Китай, где с контентом борются общественные комитеты. Политик считает, что в России нужно создать что-то подобное, например специальный совет при правительстве.