Мизулина пожаловалась на фейки о ее двойном гражданстве
В пресс-службе Мизулиной сообщили РИА «Новости», что в январе сенатор направила обращение сначала в надзорное ведомство, оттуда материалы попали в МВД, 28 апреля их получил Следственный комитет.
«С учетом моего нахождения во всех иностранных санкционных списках в связи с моей патриотической позицией по ключевым вопросам политической и государственной повестки в родной стране, заявлять подобное (о ее двойном гражданстве — прим. ред.) просто смешно», — приводит агентство слова Мизулиной.
Сообщения о том, что у сенатора есть гражданство Бельгии появилось в январе в Telegram-каналах. Эту новость растиражировали некоторые СМИ.
Президент России Владимир Путин 18 марта 2019 года подписал указ о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации — так называемый «закон о фейках». Он предполагает штрафы до 1,5 миллиона рублей.