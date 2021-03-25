Мизулина назвала кибербуллингом интервью скопинского маньяка

В Лиге безопасного интернета оценили интервью, который скопинский маньяк Виктор Мохов дал Ксении Собчак. Беседу с журналисткой сочли наглядным примером кибербуллинга в отношении жертв преступлений.

Член Общественной палаты и директор Лиги Екатерина Мизулина рассказала РИА «Новости», что после выхода материала на YouTube на горячие линии организации поступало множество сообщений о распространении опасного контента.

«Горячие линии Лиги безопасного интернета <…> были практически парализованы в последние дни в связи с обращениями от граждан. <…> Эксперты Лиги считают, что интервью — наглядный пример кибербуллинга в отношении жертв преступлений Мохова», — подчеркнула она.

Мизулина добавила, что после жалоб волонтеров YouTube ввел для видео возрастную маркировку. В администрацию сервиса они отправили свыше тысячи обращений по поводу интервью.

По ее словам, тренд на посвященные серийным маньякам и убийцам материалы возник с 2018 года. Идет их распространение и популяризация в детской среде.

«Эксперты организации полагают, что подобная информация опасна для детской психики и нарушает положения федерального закона „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“», — заявила Мизулина.

Беседа Собчак с Моховым, опубликованная на американском хостинге, уточнила она, нарушает и законодательство США. Оно запрещает преступникам получать прибыль благодаря огласке сведений о совершенных преступлениях.

Интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым, отсидевшим почти 17 лет за похищение и изнасилования двух девушек, возмутило пользователей социальных сетей. Для ролика установили возрастное ограничение.