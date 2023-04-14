Общество 14 апреля 2023, 16:19 Митрополит Тихон: региональная составляющая есть в каждом мультимедийном парке «Россия — моя история»

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Мультимедийные парки «Россия — моя история», которые рассказывают об истории страны с древнейших времен до наших дней, открыты в 24 городах России. В каждом из них присутствует региональная составляющая, сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон сайту kp.ru.

По словам митрополита, посетители экспозиций данного проекта могут ознакомиться с историей страны и родного края с помощью интерактивного оборудования. Такая подача материала очень интересна молодому поколению, добавил он.

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Отмечается, что в мультимедийных парках также можно пройти викторину и посмотреть исторический ролик на большом экране.