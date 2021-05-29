Митрополит РПЦ заявил об искусственном происхождении коронавируса

Коронавирус имеет искусственное происхождение, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Священнослужитель подчеркнул, что это его частное мнение, а не позиция РПЦ.

«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», — заявил он в эфире «России 24».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что нежелание признавать пандемию коронавируса и отказ от мер предосторожности так же смертельно опасны, как отсутствие веры в Бога. По его словам, ковид-диссидентов можно сравнить с безбожниками.

Сам предстоятель РПЦ в марте сделал прививку от коронавируса. Вакцинировались и 84-летний папа римский Франциск и 93-летний папа на покое Бенедикт XVI.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что доказательств, подтверждающих теорию об искусственном создании коронавируса, нет. Однако разные эксперты, включая американских исследователей, отмечали, что похожие разработки велись в Штатах, сообщал «Царьград».