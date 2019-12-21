Митрополит рассказал, разрешены ли верующим кредиты

У митрополита спросили, допустимо ли православному человеку брать кредиты и получать процент от банковского вклада. В ответ Иларион напомнил о завете Иисуса Христа — «нельзя служить Богу и Маммоне». Также он упомянул про запрет для клириков заниматься ростовщичеством и слова святых отцов, осуждающих ростовщичество. При этом представитель РПЦ отметил, что при отказе от кредитов и передаче денег под проценты услуги банков будут не нужны. Однако в современном мире отказаться от финансово-кредитных организаций практически невозможно, сказал священнослужитель.

«Нет ничего греховного в том, чтобы класть деньги в банк под проценты. Даже если банк стабильный, есть определенный риск. То есть вы получаете эти проценты за риск, с которым связано размещение денег в банке», — отметил представитель РПЦ.

При этом он высказался о кредите, взятом при отсутствии возможности погасить его. Такой случай означает, что верующий ставит под удар себя и семью. А значит, кредит можно брать только при понимании, каким образом с ним можно расплатиться.