Митрополит попросил родителей забрать дочь, всю жизнь проведшую в больнице

«Прежде всего, я бы сказал таким родителям, что ребенка надо забрать в семью. Это священный родительский долг — воспитывать ребенка», — заявил священнослужитель.

Митрополит уверен, что у девочки нет никаких медицинских противопоказаний, потому что сами врачи говорят о необходимости вернуть ребенка к себе. Супруги обязаны забрать дочь домой, потому что она здорова.

Иларион уверен, что деньги не заменят семью и родительскую любовь. Поэтому единственное, что можно сделать в этом случае, — забрать девочку из перинатального центра. Только нужно будет периодически наблюдаться у врачей. В случае возобновления симптомов болезни медики смогли бы оказать необходимую помощь.

Об удочерении можно думать, только если родители лишены родительских прав, отметил митрополит. Во всех других случаях ребенок должен жить в своей семье.

Церковь имеет свои возможности для помощи «таким детям». Среди них церковные сиротские приюты, детские дома, дома для детей-инвалидов. Также функционирует круглосуточная служба помощи «Милосердие», по которой можно позвонить и поговорить о судьбе ребенка.

«Для церкви чужих детей не бывает. Если к церкви обратятся, то она не оставит этого ребенка без внимания и сделает все, что возможно, чтобы сделать эту девочку здоровой и счастливой», — сказал Иларион.

Мать считает своего ребенка неизлечимо больным. При этом в центре «Мать и дитя» заявили, что здоровью девочки ничего не угрожает, ее можно отправить домой. Однако же родители отказываются забирать ребенка, потому что опасаются за здоровье малышки. Супруги оплачивают проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь.

Соцзащита требует ограничить родителей в правах. Пресненский суд Москвы принял этот иск к производству. Стороны встретятся 14 января 2020 года.