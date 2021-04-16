Митрополит Павел станет новым главой подмосковных приходов

Священный Синод Русской православной церкви назначил нового главу приходов Московской области. Им станет митрополит Павел (Пономарев), который до последнего времени был главой Кубанской митрополии. Об этом сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.

«Священный Синод постановил преосвященным Крутицким и Коломенским, патриаршим наместником Московской митрополии, постоянным членом Священного Синода быть митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Павлу, с освобождением его от управления Екатеринодарской епархией», — сказано в сообщении.

Митрополит Павел будет преемником митрополита Ювеналия (Пояркова), которого по личной просьбе отправили на покой из-за состояния здоровья и возраста. Он руководил подмосковными приходами почти 44 года. До сих пор являлся старейшим из правящих архиереев РПЦ.

Митрополит Павел был в прошлом году назначен на Кубанскую кафедру. До этого он являлся патриаршим экзархом всея Белоруссии.

Синод утвердил кандидатура митрополита Павла с помощью удаленной связи. Известно, что Кубанскую митрополию возглавит т 46-летний митрополит Челябинский и Миасский Григорий.