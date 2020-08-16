Митрополит отлучил от церкви участвующих в служениях экс-схиигумена Сергия

В воскресенье стало известно об отлучении от церкви участников служения отца Сергия. Об этом заявил Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Кирилл.

Митрополит Кирилл выступил с заявлением, в котором сообщил, что все участники служений бывшего схиигумена Сергия будут отлучены от церкви. Информация появилась на официальном сайте Екатеринбургской епархии. Однако митрополит отметил, что люди могут быть снова допущены к церковным таинствам.

«Те, кто участвовал в каких-либо священнодействиях, совершаемых или схимонахом Сергием (Романовым), или примкнувшими к нему, <…> осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно церкви», — объяснил митрополит Кирилл.

В конце июля патриарх Кирилл лишил сана схимонаха Сергия после ряда скандалов с его участием. Один их них — захват схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря.

Ранее стало известно об избиении детей в монастыре бывшего схиигумена Сергия. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова попросила правоохранительные органы начать проверку после выпуска Ксении Собчак.