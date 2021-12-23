Митрополит назвал возможное место встречи патриарха Кирилла и Папы Римского

Папа Римский Франциск и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, возможно, встретятся в «третьей стране» — не в России и не в Италии. Об этом сказал РИА «Новости» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) после встречи с Франциском.

«Мы обсуждаем сейчас возможность встречи не в России и не в Италии, а в третьей стране», — передал митрополит Иларион.

Также он уточнил, что патриарх Кирилл не собирается посещать Ватикан ради встречи с папой.

Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска может пройти в ближайшее время, она находится на этапе обсуждений, стало известно 6 декабря. Папа Франциск говорил, что всегда готов приехать в Москву ради этого. Он также отмечал, что духовные лидеры должны сотрудничать.