Митрополит Ювеналий поздравил всех верующих с Пасхой

Сегодня верующие отмечают православный праздник Святой Пасхи. В этом году торжественные мероприятия проходят в нетрадиционной форме из-за пандемии. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий поздравил всех с праздником, призвал не бояться, а верить.

«Христос Воскресе! С великой духовной радостью я обращаю к вам это пасхальное приветствие и горячие молитвенные благопожелания. Пройдя путь воздержания и покаяния в течение Великого поста, мы светло празднуем ныне Христово воскресение, которое является для каждого из нас залогом вечной жизни», — сказал в своем обращении священнослужитель.

Он добавил, что человеческие лишения, которые встречаются на земном пути, не могут сравниться с голгофскими крестными муками Иисуса Христа, которые он претерпел ради спасения человеческого рода. При этом Ювеналий отметил, что в этом году Пасху верующие встречают в необычных условиях.

«Ни на один день не прекращается моя горячая о вас молитва в храме у престола Божия и в домашних условиях, как этому следуют архипастыри, священнослужители и монашествующие нашей московской епархии», — сказал митрополит.

Священнослужитель напомнил, Господь дает верующим божественную благодать с мужеством и терпением переносить испытания во время смертоносного поветрия. В сердце христианина не может быть места для уныния и печали. Необходимо помнить, что в таких случаях Господь говорил: «Не бойся, только веруй».

«С этими мыслями я обращаюсь к каждому из вас, призывая не забывать, что Господь с нами и неотступно небесное предстательство пред ним Матери Божьей и всех святых, от века Богу угодивших. С этими мыслями призываю на всех вас благословение воскресшего Христа Спасителя. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос», — заключил Ювеналий.

В преддверии Пасхи патриарх Кирилл призвал верующих не ходить в храмы и оставаться дома во время пандемии. Богослужения решили провести без участия прихожан. По благословению патриарха благословение куличей и пасх можно совершить дома.