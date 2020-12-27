Митрополит Ювеналий отметил 55-летие епископской хиротонии

Старейший митрополит Русской православной Церкви Ювеналий отметил 27 декабря 55-летие епископской хиротонии. В сентябре 2020 года Ювеналию исполнилось 85 лет.

В этом году он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Более тридцати лет (с 1977 года) владыка служит в Московской области митрополитом Крутицким и Коломенским.

Владыка Ювеналий (в миру Владимир Кириллович Поярков) родился 22 сентября 1935 года в Ярославле в семье служащих. Его духовным воспитанием занималась мать.

В 1959 года в Иоанно-Богословском храме при Ленинградской духовной академии архимандрит Никодим постриг его в монашество. В 1965 году он занял пост епископа Зарайского и викария Московской епархии. Через четыре года Ювеналий стал епископом Тульским и Белевским. Сана митрополита был удостоен в 1972 году. С 1977 года и по сей день — занимает пост митрополита Крутицкого и Коломенского.