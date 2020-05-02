Митрополит Иларион рассказал о местах строительства храмов

Он отметил, что ранних в ранних заявлениях, когда говорилось о ежедневном появлении трех новых храмов каждый день, речь шла о всей территории, где представлена Русская православная церковь: это Россия, Украина, Белоруссия и Молдавия.

«Эта цифра — три храма в день — отражает динамику строительства храмов на протяжении последних 32 лет, а именно, с 1988 года. Тогда у Русской православной церкви было около 6,5 тысячи храмов, а сейчас без малого 40 тысяч», — заявил Илларион.

Он отметил, что если брать территорию только России, то в день здесь строится от полутора до двух новых церквей. Иларион отметил, что в основном новые храмы приходится строить в новых районах.

По его словам, в центре многие церкви в исторических центрах городов стоят пустые. А в спальных районах на службах некоторые церкви не могут вместить всех желающих.

«Чувствуется острая нехватка храмов, и вплоть до введения карантинных мер мы ее чувствовали, когда видели, сколько людей приходят к нам в храмы. Это десятки, сотни, тысячи людей», — отметил иерарх.

По его словам, люди хотят, чтобы храм был в шаговой доступности и именно поэтому их продолжают строить.