    02 мая 2020, 19:37

    Митрополит Иларион рассказал о местах строительства храмов

    Анатолий Минкин

    Каждый день в России строятся от полутора до двух храмов Русской православной церкви в день. В основном, новые они появляются в спальных районах, чтобы люди могли приходить туда пешком. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
    Митрополит Иларион рассказал о местах строительства храмов

    Он отметил, что ранних в ранних заявлениях, когда говорилось о ежедневном появлении трех новых храмов каждый день, речь шла о всей территории, где представлена Русская православная церковь: это Россия, Украина, Белоруссия и Молдавия.

    «Эта цифра — три храма в день — отражает динамику строительства храмов на протяжении последних 32 лет, а именно, с 1988 года. Тогда у Русской православной церкви было около 6,5 тысячи храмов, а сейчас без малого 40 тысяч», — заявил Илларион.

    Он отметил, что если брать территорию только России, то в день здесь строится от полутора до двух новых церквей. Иларион отметил, что в основном новые храмы приходится строить в новых районах.

    По его словам, в центре многие церкви в исторических центрах городов стоят пустые. А в спальных районах на службах некоторые церкви не могут вместить всех желающих.

    «Чувствуется острая нехватка храмов, и вплоть до введения карантинных мер мы ее чувствовали, когда видели, сколько людей приходят к нам в храмы. Это десятки, сотни, тысячи людей», — отметил иерарх.

    По его словам, люди хотят, чтобы храм был в шаговой доступности и именно поэтому их продолжают строить.