Митрополит Иларион раскритиковал Netflix за пропаганду ЛГБТ

Американский стриминговый сервис Netflix занимается пропагандой ЛГБТ в фильмах и сериалах. С такой критикой выступил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По словам митрополита, пропаганда ЛГБТ присутствует в тех лентах, которые на Netflix смотрит молодежь. В качестве примера священнослужитель привел сериал «Элита», рассказывающий о жизни испанских школьников.

«Любые меры, направленные на сохранение детей от такого влияния, следует приветствовать. Но зарубежные компании, конечно, не пойдут на это», — сказал митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит заявлял, что обществе был бы востребован сериал о жизни священников Русской православной церкви (РПЦ). По его словам, жизнь церкви для многих остается «какой-то закрытой или даже табуированной темой». Далеко не все люди не знают, чем живут и занимаются священники.

Ранее в пресс-службе стримингового сервиса сообщали, что Netflix снимет сериал «Ничего особенного» о российских волонтерах. В ленте сыграют Дарья Мельникова и Юрий Борисов.