Митрополит Иларион призвал запретить огнестрельное оружие для обычных людей

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион считает, что у гражданских лиц не должно быть с собой огнестрельного оружия. В пример он привел стрельбу в Перми.

Он напомнил о гибели шести человек в Пермском университете.

«Мы должны принять какие-то законодательные меры, которые исключат в дальнейшем возможность таким безумцам пользоваться оружием», — сказал митрополит.

Он считает, что для этого в первую очередь поможет запрет огнестрельного оружия гражданским людям. По его мнению, следует принять соответствующий закон.

Ранее студент, который 20 сентября открыл огонь в Пермском университете, заявил, что не помнит нападение. Он пришел в сознание, его состояние начало постепенно улучшаться. Однако он заявил, что якобы не помнит ничего о случившемся, и сослался на амнезию.

Стрелок находится в больнице — во время задержания он оказал сопротивление и был ранен. Его состояние остается тяжелым — есть вероятность, что ему придется установить искусственную почку.