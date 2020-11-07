Митрополит Иларион предложил запретить религиозные карикатуры

«Оскорблять чувства верующих недопустимо. Мы должны понимать, что подобного рода карикатуры, которые публикуются и распространяются, которые показывают школьникам, действительно оскорбляют чувства миллионов приверженцев ислама. А потому надо эти карикатуры запретить. Это не выражение свободы слова, как думают некоторые во Франции, а проявление религиозной нетерпимости», — заявил митрополит Иларион

Он призывает отказаться от жестов, которые могут вызывать у верующих разных религиозных конфессий «недовольство, спровоцировать противостояние».

Никакая религиозная традиция не призывает к ненависти, напомнил митрополит Иларион. Вера помогает людям жить в мире и согласии друг с другом.

«Я думаю, что в нашей стране накоплен прекрасный опыт такого сосуществования разных религиозных традиций, которым мы можем делиться с другими странами», — добавил священнослужитель.

Так митрополит прокомментировал террористические атаки во Франции в октябре, отметила «Газета.ru». Вооруженный ножом мужчина напал на прихожан в церкви Нотр-Дам в Ницце 29 октября. Погибли три человека, двух женщин злоумышленник обезглавил. Подозреваемым оказался выходец из Туниса, его задержали.

Трагическим события предшествовала новость о том, что учитель истории Самюэль Пати показал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда. За этого его обезглавили в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.