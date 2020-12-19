Митрополит Иларион предложил ввести уголовное наказание за пропаганду смены пола среди детей

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что за пропаганду операций по смене пола среди детей нужно ввести уголовную ответственность. Более того, он считает, что такие операции и для взрослых являются «уродованием и калечением человека».

«Подвергать таким операциям детей, я считаю, что это преступление, за которым должно следовать уголовное наказание. Так же, как и пропаганда подобного рода операций», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит уверен, что операции по смене пола только уродуют человека и дают лишь иллюзию перемен, уточняет «Газета.ru».

В начале декабря в РПЦ попросили верующих не изгонять бесов самостоятельно, пишет Ura.ru. По словам митрополита Илариона, у церкви есть отработанная практика по изгнанию бесов. Он добавил, что для этого нужно соблюсти несколько правил. Также митрополит предупредил, что обряд нельзя проводить над детьми и обычный священник тоже для этого дела не пойдет. Довериться можно только тому, кого благословил на это архиерей.