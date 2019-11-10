  • Митрополит Иларион предложил посадить задумавшую кастрировать сына мать

    10 ноября 2019, 11:01

    Алексей Сахаров

    Американку, которая в суде присяжных отстояла свое право кастрировать сына, неплохо было бы посадить в тюрьму. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.
    Митрополит Иларион предложил посадить задумавшую кастрировать сына мать

    «Одно дело, когда человек достигает совершеннолетия и, будучи взрослым, делает тот, или иной выбор. А другое дело, когда кастрируют ребенка. Эту женщину надо было бы в тюрьму за это посадить», — заявил митрополит Иларион в эфире передачи «Церковь и мир». Программа выходит на канале «Россия 24».

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    По словам священнослужителя, американку защищают адвокаты, более того, при помощи юристов и по решению присяжных она выиграла процесс. Это значит что налицо серьезная духовная деградация тех людей в США, в чьих руках оказывается власть, в том числе судебная.

    В судебном процессе, о котором упомянул Иларион, встретились родители мальчика, отец и мать. Женщина одевала ребенка как девочку и хотела его химически кастрировать. Джеффри Янгер, отец ребенка, посчитал это насилием, но 11 из 12 присяжных встали на сторону матери. Семилетний мальчик при этом откликается на имя «Луна» и говорит о себе, что он девочка.

    Комментаторы судебного процесса неоднозначно восприняли известие о решении присяжных. Один вспомнил, что в семь лет он хотел быть гигантским муравьем и даже ходил к муравейнику, чтобы его покусали муравьи и он превратился от этого в мутанта-разрушителя. Другая мать трехлетней дочери поведала, что ее малышка называет себя «котенком» и иногда мяукает — но к лотку ее никто приучать не решился.