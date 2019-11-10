Митрополит Иларион предложил посадить задумавшую кастрировать сына мать

Американку, которая в суде присяжных отстояла свое право кастрировать сына, неплохо было бы посадить в тюрьму. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

«Одно дело, когда человек достигает совершеннолетия и, будучи взрослым, делает тот, или иной выбор. А другое дело, когда кастрируют ребенка. Эту женщину надо было бы в тюрьму за это посадить», — заявил митрополит Иларион в эфире передачи «Церковь и мир». Программа выходит на канале «Россия 24».

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По словам священнослужителя, американку защищают адвокаты, более того, при помощи юристов и по решению присяжных она выиграла процесс. Это значит что налицо серьезная духовная деградация тех людей в США, в чьих руках оказывается власть, в том числе судебная.

В судебном процессе, о котором упомянул Иларион, встретились родители мальчика, отец и мать. Женщина одевала ребенка как девочку и хотела его химически кастрировать. Джеффри Янгер, отец ребенка, посчитал это насилием, но 11 из 12 присяжных встали на сторону матери. Семилетний мальчик при этом откликается на имя «Луна» и говорит о себе, что он девочка.

Комментаторы судебного процесса неоднозначно восприняли известие о решении присяжных. Один вспомнил, что в семь лет он хотел быть гигантским муравьем и даже ходил к муравейнику, чтобы его покусали муравьи и он превратился от этого в мутанта-разрушителя. Другая мать трехлетней дочери поведала, что ее малышка называет себя «котенком» и иногда мяукает — но к лотку ее никто приучать не решился.