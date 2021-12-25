Митрополит Иларион положительно отнесся к созданию сериала о жизни священников

В обществе был бы востребован сериал о жизни священников Русской православной церкви (РПЦ), считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, многие совершенно не знают, чем живут священники.

Митрополит высказал свое мнение в эфире телеканала «Россия 24». О своем интересе к созданию фильма о жизни РПЦ он заявил в программе «Церковь и мир».

Митрополит считает, что жизнь церкви для многих остается «какой-то закрытой или даже табуированной темой», отметил ТАСС. По мнению митрополита, многие люди не знают, чем живут и занимаются священники.

«Но я, конечно, предпочел бы, чтобы сериал о жизни Русской православной церкви касался не патриарха или членов Священного синода, или вообще того, что называется „официальной Церковью“, а чтобы в этом сериале была показана реальная жизнь священника», — отметил митрополит.

РПЦ поддержала инициативу профильного комитета Госдумы предусмотреть посещение без QR-кодов храмов религиозных организаций. Оставлять конкретное решение этого вопроса за губернаторами регионов церковники считают неверным. Позиция РПЦ здесь такова, «чтобы все культовые здания и сооружения, независимо от того, на каком праве они принадлежат религиозным организациям, были изъяты из-под ограничений».