Митрополит Иларион поддержал законопроект о лишении гражданства

Лишение гражданства можно назвать назревшей мерой, когда люди из-за рубежа работают на подрыв своего государства. Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я думаю, что это та мера, которая, к сожалению, назрела, потому что гражданство можно потерять в том случае, если человек направляет свои силы на подрыв своей страны», — сказал Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Митрополит пояснил, что человек, находящийся за пределами России и работающий против РФ по тем или иным направлениям, в какой-то момент может захотеть вернуться в страну. «Он будет понимать, что ему здесь грозит тюремное заключение — а он все равно вернется, воспользовавшись своим правом гражданина РФ на свободное посещение и на передвижение внутри страны», — отметил Иларион.

По его мнению, целью законопроекта является предотвращение таких ситуаций в будущем.

Президент Владимир Путин в конце 2021 года внес на рассмотрение в Госдуму законопроект «О гражданстве РФ». Этот документ предусматривает упрощение процедуры получения гражданства более чем для 20 категорий лиц. Помимо этого, он описывает процедуру прекращения гражданства РФ у совершивших определенные преступления.