Митрополит Иларион объяснил, почему тело Ленина до сих пор не захоронили

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал нахождение тела Владимира Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве пережитком прошлого. По его мнению, рано или поздно вождя мирового пролетариата захоронят.

Такое мнение митрополит выразил в интервью в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». По мнению священнослужителя, когда точно тело Ленина предадут земле, пока сказать сложно из-за того, что пока есть много сторонников того, чтобы все оставалось как есть.

«Я даже не сомневаюсь, что раньше или позже Ленина вынесут из мавзолея. <…> [Но] всякий раз, когда поднимается дискуссия о его перезахоронении, от КПРФ выступают всякие спикеры и становятся на защиту этого мертвого тела», — сказал митрополит.

Он подчеркнул, что это совсем «не поколенческая история», потому что и в советское время было много людей, которые не одобряли, что тело Ленина находится в мавзолее. Среди молодежи, как отметил митрополит, тоже есть и те, кто выступает за захоронение.

«Поэтому в конечном итоге речь идет о некоем мировоззренческом споре. Надеюсь, что все-таки будет найден какой-то консенсус и тело будет захоронено», — заключил он.

В начале ноября в Сети появилось четвертое видео в рамках кампании «Невыносимое выносимо», участники которой выступают за то, чтобы Ленин был захоронен. В последнем ролике принял участие комик Александр Гудков.