Митрополит Иларион нашел замену налогу на бездетность

«Я не разделяю позицию о том, что нужно вводить налог за бездетность, в том числе из личных соображений: тогда мне придется этот налог платить и каждому монаху, причем не только православному. Не думаю, что проблему рождаемости можно решить путем введения налога на бездетность», — отметил он.

Вместо такого налога митрополит предложил подумать о снижении числа абортов. По его мнению, стоит «создать в общественном сознании представление об аборте как преступлении и убийстве».

«Вот это гораздо больше бы повлияло на рост демографических показателей, чем введение налога на бездетность», — добавил священнослужитель.

Ранее председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая заявила о необходимости ввести в России налог на бездетность. Обязательный платеж нужно каждый месяц взимать с женщин и мужчин репродуктивного возраста в размере 500 рублей.

Минфин России отказался рассматривать возможность введения налога на бездетность, поскольку в ведомстве не обсуждаются подобные инициативы. А председатель организации Екатерина Лахова заявила, что каждая бесплодная семья не обязана доказывать, что не специально отказывается завести ребенка.