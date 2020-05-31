«Мужика занесло». Митрополит Екатеринбургский ответил на проклятия схиигумена за закрытие храмов

Проклятия и предание анафеме основателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Николая Романова) заставили епархию запретить ему вести проповеди. Сегодня скандал впервые прокомментировал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Как сообщило Ura.ru, с журналистами священник пообщался после литургии в Свято-Троицком соборе Екатеринбурга. Он заявил, что отец Сергий заслужил свое наказание, так как нарушил обеты и ослушался приказа епископа.

По словам митрополита Кирилла, скандальный священник клялся, что не будет делать никаких выпадов.

«Когда его попросили, чтобы он какое-то время помолился и помолчал, он все равно вылез», — рассказал митрополит. При этом он пояснил, что ответственность за слова схиигумена, даже если бы он говорил в лесу, несет епархия или святейший патриарх. Кроме того, митрополит отметил, что схиигумен нарушил свое монашество, которое принял дважды: после ухода в монастырь и после принятия схимы.

«Я его очень уважаю и люблю по-братски: сколько времени мы с ним дружили, но мужика просто занесло», — подчеркнул митрополит Екатеринбургский. Он пояснил, что церковь не выступает за «электронный концлагерь» или полную цифровизацию, но нельзя слать проклятия на весь мир.

Митрополит отметил, что наказание должно стать для схиигумена уроком, и он готов с ним встретиться, чтобы все обсудить.

О скандальных заявлениях отца Сергия стало известно из видео с его обращением. Запись удалили из большинства платформ. Схиигумен называл ситуацию с распространением коронавируса «псевдопандемией» и предавал анафеме сторонников закрытия храмов. Режим самоизоляции граждан, которые ввели власти он назвал «электронным лагерем сатаны».

В Екатеринбургской епархии тогда отметили, что священник выражает только свою позицию и пояснили, что уже несколько раз просили его следить за своими словами. Вразумлениям схиигумен не внял, и его лишили права проповедовать и вообще как-то высказываться в общественном пространстве.