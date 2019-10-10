  • Митя Фомин попал на ледокол в Арктике и увидел «другую жизнь»

    10 октября 2019, 15:19

    Ксения Чернухина, Наза Салех Захи

    Митя Фомин снял клип в Арктике — на крупнейшем в мире ледоколе «50 лет Победы». «360» поговорил с артистом о том, как проходили съемки и как согревались в таких экстремальных условиях.

    Песня называется «На вершине мира». По словам певца, ее написали специально для клипа.

    Началось с того, что появилась возможность отправиться в Арктику и я за нее ухватился. Это первый опыт в моем творчестве, когда не песня была отправной точкой — ее только предстояло найти и написать, — а клип. Сам ледокол, который мог появиться в кадре, диктовал условия

    Митя Фомин.

    Выбор пал на «50 лет Победы». Он считается самым мощным в мире ледоколом. На его счету несколько мировых рекордов. Например, именно он в 2013 году впервые доставил к Северному полюсу пламя Олимпийского огня. Причем в рекордно короткое время.

    Подготовка к путешествию в Арктику, по признанию Мити Фомина, заняла полтора года.

    «Сначала съемочная группа слетала в Мурманск посмотреть на атомный ледокол „Ленин“, чтобы хотя бы понимать, как это все устроено. После начали подготовку с точки зрения творчества: разрабатывали сценарии, я искал правильную песню. В итоге ее специально для ледокола написал Алексей Романоф», — сказал певец.

    Организаторы съемок очень серьезно подошли ко встрече команды в Арктике — меры безопасности были повышенными. Фомин вспомнил, что группе пришлось подавать детальные списки не только людей, но и того, что они с собой везут — «вплоть до серийных номеров каждого электронного устройства, которое попадает на борт».

    Митя Фомин попал на ледокол в Арктике и увидел «другую жизнь» | Изображение 1
    Фото: diagonal11/Телеканал «360»

    Также съемочная группа очень долго ждала подходящей погоды. По словам артиста, сначала пришло лето, растаяли льды. Потом была возможность уйти в море на две недели, но такой съемочный период посчитали слишком долгим. После этого наступила полярная ночь.

    «И только в марте этого года все совпало и мы оказались на ледоколе», — рассказал Митя Фомин. Он признался, что впечатления от этого путешествия оказались непередаваемыми. Эту поездку певец запомнит на всю жизнь.

    Там, конечно, абсолютно другая жизнь. Удивили люди, которые круглосуточно несут вахту и по четыре месяца не сходят на сушу, не видят родных. Для меня они в определенном смысле герои. Нас встретили очень тепло. Когда съемки закончились, даже не хотели отпускать

    Митя Фомин.

    На ледоколе есть все для комфортной жизни: магазины, спортзал, баня и бассейн. Однако Фомин все равно заметил, что люди скучают по социальной жизни. В конце съемок в благодарность за теплый прием Митя Фомин устроил концерт в открытом море, прямо на борту ледокола. По его словам, раньше такого никто не делал.

    Митя Фомин попал на ледокол в Арктике и увидел «другую жизнь» | Изображение 2
    Фото: diagonal11/Телеканал «360»

    Но самые необычные ощущения от выхода на лед посреди Карского моря. Это было необходимо, чтобы сделать кадры ледокола извне, облететь его коптером. Только представьте: под тобой вода, впереди на тысячи километров никого и ничего! Я таких ощущений не испытывал никогда

    Митя Фомин.
    Фото: diagonal11/Телеканал «360»

    В клипе также снимались танцоры Большого театра: премьер Денис Родькин и балерина Элеонора Севенард.

    Съемки хоть и проходили в экстремальных условиях, но, по словам Фомина, погода была вполне терпимой. На термометре температура -10 градусов. Однако из-за сильного ветра ощущалось намного холоднее. Когда приходилось надевать легкую одежду для съемок, спасали грелки.

    В кадр я должен был входить в образах, которые подобрал стилист. И здесь спасали силиконовые самонагревающиеся грелки. Я под одеждой просто обклеивал все тело. Ну и горячий чай

    Митя Фомин.

    По его словам, использовать алкоголь на корабле и на суше в городе Саббета было нельзя. Туда его не привозят и не продают.