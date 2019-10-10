Митя Фомин попал на ледокол в Арктике и увидел «другую жизнь»

Митя Фомин снял клип в Арктике — на крупнейшем в мире ледоколе «50 лет Победы». «360» поговорил с артистом о том, как проходили съемки и как согревались в таких экстремальных условиях.

Песня называется «На вершине мира». По словам певца, ее написали специально для клипа.

Началось с того, что появилась возможность отправиться в Арктику и я за нее ухватился. Это первый опыт в моем творчестве, когда не песня была отправной точкой — ее только предстояло найти и написать, — а клип. Сам ледокол, который мог появиться в кадре, диктовал условия Митя Фомин.

Выбор пал на «50 лет Победы». Он считается самым мощным в мире ледоколом. На его счету несколько мировых рекордов. Например, именно он в 2013 году впервые доставил к Северному полюсу пламя Олимпийского огня. Причем в рекордно короткое время.

Подготовка к путешествию в Арктику, по признанию Мити Фомина, заняла полтора года.

«Сначала съемочная группа слетала в Мурманск посмотреть на атомный ледокол „Ленин“, чтобы хотя бы понимать, как это все устроено. После начали подготовку с точки зрения творчества: разрабатывали сценарии, я искал правильную песню. В итоге ее специально для ледокола написал Алексей Романоф», — сказал певец.

Организаторы съемок очень серьезно подошли ко встрече команды в Арктике — меры безопасности были повышенными. Фомин вспомнил, что группе пришлось подавать детальные списки не только людей, но и того, что они с собой везут — «вплоть до серийных номеров каждого электронного устройства, которое попадает на борт».

Также съемочная группа очень долго ждала подходящей погоды. По словам артиста, сначала пришло лето, растаяли льды. Потом была возможность уйти в море на две недели, но такой съемочный период посчитали слишком долгим. После этого наступила полярная ночь.

«И только в марте этого года все совпало и мы оказались на ледоколе», — рассказал Митя Фомин. Он признался, что впечатления от этого путешествия оказались непередаваемыми. Эту поездку певец запомнит на всю жизнь.

Там, конечно, абсолютно другая жизнь. Удивили люди, которые круглосуточно несут вахту и по четыре месяца не сходят на сушу, не видят родных. Для меня они в определенном смысле герои. Нас встретили очень тепло. Когда съемки закончились, даже не хотели отпускать Митя Фомин.

На ледоколе есть все для комфортной жизни: магазины, спортзал, баня и бассейн. Однако Фомин все равно заметил, что люди скучают по социальной жизни. В конце съемок в благодарность за теплый прием Митя Фомин устроил концерт в открытом море, прямо на борту ледокола. По его словам, раньше такого никто не делал.

Но самые необычные ощущения от выхода на лед посреди Карского моря. Это было необходимо, чтобы сделать кадры ледокола извне, облететь его коптером. Только представьте: под тобой вода, впереди на тысячи километров никого и ничего! Я таких ощущений не испытывал никогда Митя Фомин.

В клипе также снимались танцоры Большого театра: премьер Денис Родькин и балерина Элеонора Севенард.

Съемки хоть и проходили в экстремальных условиях, но, по словам Фомина, погода была вполне терпимой. На термометре температура -10 градусов. Однако из-за сильного ветра ощущалось намного холоднее. Когда приходилось надевать легкую одежду для съемок, спасали грелки.

В кадр я должен был входить в образах, которые подобрал стилист. И здесь спасали силиконовые самонагревающиеся грелки. Я под одеждой просто обклеивал все тело. Ну и горячий чай Митя Фомин.

По его словам, использовать алкоголь на корабле и на суше в городе Саббета было нельзя. Туда его не привозят и не продают.