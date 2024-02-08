Общество 08 февраля 2024, 17:51 Митинги запретили в Ленинградской области до 1 мая Оперштаб Ленобласти запретил проведение митингов до 1 мая 2024 года

Читать 360tv в

Оперштаб Ленинградской области ограничил «проведение публичных акций вне помещений» до 1 мая 2024 года. Митинги запретят из-за угрозы терактов и других провокаций, сообщила пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что губернатор Александр Дрозденко поручил, чтобы в этот период в случае возникновения у жителей острых вопросов оперативно организовывались встречи вице-губернаторов, зампредов облправительства и руководителей профильных ведомств с активистами.

Реклама

Запрет на проведение митингов, демонстраций и собраний также вводили в регионе в ноябре 2022 года по решению оперштаба. Это было связано с объявленным по указу президента «базовым уровнем готовности». В декабре-2023 антитеррористическую меру посчитали избыточной и отменили.

Перед Новым годом в ряде регионов запретили фейерверки и отказались от пиротехнических шоу. Пиротехника попала под запрет в граничащих с Украиной субъектах, в том числе в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областях, в Крыму.