Общество 05 декабря 2022, 19:45 Митинги у церквей, вокзалов и школ запретили в России Президент Путин подписал закон о запрете митингов у российских церквей, вокзалов и школ РИА «Новости»

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В России расширили список мест, где нельзя проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. Федеральный закон подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Митинги запретили устраивать в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях. Их нельзя проводить в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах и в портах.

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Запрет коснулся и организации подобных мероприятий в зданиях и на территориях вузов, школ и больниц, а также на земельных участках церквей и других сооружений. Его также распространили на прилегающие к объектам жизнеобеспечения территории, в число которых вошли обеспечивающие работу электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

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Российским регионам дали право дополнительно вводить запреты на места собраний, митингов и демонстраций. Условием для этой меры в законе назвали обусловленность «историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта» страны.