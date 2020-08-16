Митинг в поддержку Лукашенко проведут в Минске

«Митинг солидарности» проведут в поддержку Александр Лукашенко 16 августа у Дома Правительства. Инициатором акции выступила провластная общественная организация «Булая русь».

«На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря», — написали организаторы акции на странице в Facebook.

Они подчеркнули, что митинг будет мирный, он соберет людей, которые поддерживают государственный курс.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов. Через несколько дней столкновений демонстрантов с полицией и ОМОН к митингующим присоединились рабочие предприятий страны, которые объявили забастовки. Александр Лукашенко заявил, что считает такие забастовки предательством.Он добавил, что посетит один из бастующих заводов и сам поговорит с его сотрудниками.

Ранее Лукашенко поручил разобраться с протестами на предприятиях чиновникам страны. Кроме того, он обсудил сложившуюся в Белоруссии ситуаци с президентом России Владимиром Путиным.