04 июля 2023, 15:15
Митинг у резиденции американского посла в Москве прошел в День независимости США
Митинг против гегемонии США прошел в Москве у резиденции американского посла
Митинг против вмешательства Штатов в дела других государств прошел в Москве у резиденции американского посла в День независимости США, сообщил источник «360».
В частности, митингующие выступили против гегемонии Штатов и их участия в судьбе Украины.
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Одновременно с проведением акции вокруг посольства США в Москве появились плакаты, приглашающие иностранцев посетить гостеприимную Россию.
Ранее некоторые СМИ предположили, что американский посол в России Линн Трейси подавала знаки в сторону Кремля.
США
Митинги
Специальная военная операция РФ на Украине
Москва 2023
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