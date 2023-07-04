Эксклюзив 04 июля 2023, 15:15 Митинг у резиденции американского посла в Москве прошел в День независимости США Митинг против гегемонии США прошел в Москве у резиденции американского посла

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Митинг против вмешательства Штатов в дела других государств прошел в Москве у резиденции американского посла в День независимости США, сообщил источник «360».

В частности, митингующие выступили против гегемонии Штатов и их участия в судьбе Украины.

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Одновременно с проведением акции вокруг посольства США в Москве появились плакаты, приглашающие иностранцев посетить гостеприимную Россию.

Ранее некоторые СМИ предположили, что американский посол в России Линн Трейси подавала знаки в сторону Кремля.