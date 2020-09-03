«Мистера Вселенная» обвинили в домогательствах в Екатеринбурге. Мужчина посчитал это «мерзким и подлым»
«Все это полная ложь! Люди льют грязь, чтобы сделать себя известнее, но каждый публичный человек не обязан доказывать, что он не инопланетянин», — заявил Кривенко. Его процитировал портал E1.ru.
Он подчеркнул, что не собирается участвовать в этой истории. Мужчина считает, что девушка подобными заявлениями привлекает к себе внимание. Такие действия он назвал «подлыми и мерзкими».
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что некая Екатерина попросила службу безопасности отеля в Екатеринбурге вызвать Росгвардию. Она заявила, что до нее домогался Кривенко. По словам девушки, она пыталась убедить «Мистера Вселенную» вернуть ее интимные видео и фото, которые они делали вместе.
Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал, что Росгвардия задержала Кривенко в отеле Novotel. Там появился муж женщины, которая заявила о домогательствах.
Кривенко побеждал на конкурсе «Мистер модель Вселенной» в 2012, 2015 и 2018 годах.