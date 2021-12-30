«Мисс Вакцина» пришла к сотрудникам свердловской колонии

Женщина в костюме вакцины от коронавируса пришла к сотрудникам исправительной колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области. Привитых работников она угощала витаминами, пожав им руку, а непривитым рекомендовала скорее пройти иммунизацию. О празднике написал сайт It’smycity.

«Непривитых сотрудников в учреждении единицы, поэтому „Мисс Вакцина“ была очень довольна и не успевала раздавать витамины», — сказано в пресс-релизе ГУФСИН.

«Мисс Вакцина» посетила сотрудников в белом костюме с огромным шприцем в руках, на котором было написало «Спутник Лайт». Представление стало частью новогоднего поздравления, уточнили в пресс-службе ведомства.

Источник фото: ГУ ФСИН по Свердловской области

Помимо «вакцины», в представлении также приняла участие женщина, переодетая в тигра, Дед Мороз и Снегурочка — они предлагали сотрудникам выполнить несложные шуточные задания, например рассказать стихотворение или станцевать, а после их выполнения раздавали маленькие подарочки.