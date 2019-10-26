«Мисс Украина» ответила патриотам на критику о Крыме

Первая красавица Украины Маргарита Паша попала под огонь критики патриотично настроенных украинцев после своего ответа на вопрос — чей же все-таки Крым. Патриотов не устроило, что Крым принадлежит всем. Харьковчанка ответила критиканам едкой цитатой.

В соцсети победительница конкурса «Мисс Украина 2019» опубликовала высказывание писателя Олдоса Хаксли о патриотизме. По мнению классика, патриотизм имеет определенную притягательность.

«Под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать с чувством глубокой добродетели», — процитировала Паша писателя.

Первая красавица Украины хитро определила принадлежность Крыма Подробнее

В одном из своих интервью красавица была вынуждена искать ответ на вопрос журналиста «Крым. Реалии» о принадлежности полуострова. Паша заявила, что Крым принадлежит всем. Да и вся Земля принадлежит всем людям, живущим на планете.

Ответ, сформулированный харьковчанкой, патриотов не устроил. Они попытались было устроить красавице травлю, но не задалось. Все остались при своих: самая красивая девушка Украины осталась к тому же самой мудрой гражданкой страны, а профессиональные украинские патриоты — теми, кем и были.