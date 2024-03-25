Общество 25 марта 2024, 15:47 Мисс «Тверь-2001» погибла при теракте в Crocus City Hall «Лента.ру»: преподавали, поисковики и мисс «Тверь-2001» погибли при теракте Пресс-служба СК России

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Победительница конкурса красоты из Твери Екатерина Новоселова погибла при теракте в Crocus City Hall, который произошел 22 марта. Об этом написала «Лента.ру».

По данным издания, Новоселовой было 42 года. В 2001 году она выиграла в конкурсе «Мисс Тверь». В Москву женщина вместе с семьей переехала несколько лет назад. На концерт группы «Пикник» Новоселова поехала одна. Дома ее ждали супруг, сын и дочь.

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При теракте также погибли поисковики Олег Павловский и Татьяна Абдулова из Ульяновской области. Они познакомились в отделении «ЛизаАлерт», а позднее перебрались в Подмосковье. Оба погибли при атаке, у Татьяны осталось двое детей.

Среди жертв теракта также была преподаватель Московского университета МВД Ирина Усачева. В минувшую пятницу она вместе с супругом Андреем поехала на концерт в Crocus City Hall. Оттуда они уже не вернулись.

Ранее стало известно о гибели пары из Хакасии.