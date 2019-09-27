«Мисс Москва» рассказала, как узнала о разводе с экс-королем Малайзии

Королева красоты Оксана Воеводина рассказала подробности развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. «Мисс Москва — 2015» сообщила, что монарх развелся с ней через обряд «тройной талак».

Как рассказала красавица, ее брак распался, когда она была беременна на четвертом месяце. О том, что супруг ее оставил, она узнала из публикаций в интернете. до сих пор никто официально по этому поводу с ней не связывался, сообщил сайт издания Daily Mail.

Мухаммад V ушел из дому в декабре прошлого, 2018 года. С тех пор он не объявлялся.

«Я не знаю, что именно произошло, потому что все было хорошо. Мы ждали рождения нашего первого ребенка. Я до сих пор не понимаю истинную причину его поступка», — рассказала Воеводина.

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Экс-король Малайзии якобы использовал процедуру, которая называется «тройной талак». Согласно мусульманской традиции, достаточно трижды сказать «Развожусь с тобой» — и брак будет считаться расторгнутым. По словам Воеводиной, она никогда не слышала от мужа слово «развод», никаких официальных документов не получала и не слышала в своем присутствии этого слова.