«Мисс Москва» подаст в суд на экс-короля Малайзии из-за ребенка

Модель Оксана Воеводина собирается подать в суд на бывшего короля Малайзии Мухаммада V из-за того, что он не хочет признавать своего ребенка и всячески пытается откупиться. По словам «Мисс Москвы-2015», отцовство ее супруга будет доказано через экспертизу. Об этом написало издание Daily Mail.

Султан и Оксана Воеводина поженились в 2018 году. В апреле 2019-го у них родился сын Леон. Спустя время Мухаммад V заявил, что разрывает отношения с моделью, однако по документам брак до сих пор существует. Также экс-король Малайзии не признает своего сына. Он считает, что Оксана родила его от другого мужчины, сообщило «Утро.ру».

По информации от инсайдера, султан предложил своей жене создать на ребенка трастовый фонд, где на счету будет числиться сумма в размере четверти миллиона долларов.

Несмотря на непризнание ребенка, Мухаммад V запрещает Воеводиной публиковать фото с малышом в социальных сетях. Он потребовал, чтобы она закрыла все личные аккаунты.

Девушка не готова мириться с позицией султана. По ее словам, она докажет через суд, что он является биологическим отцом Леона.