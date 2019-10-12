«Мисс Москва» докажет верность королю через суд

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина направила в суд требование установить отцовство сына Леона. Ранее бывший супруг и экс-король Малайзии Мухаммад V обвинил россиянку в неверности.

Как сообщил сайт «СтарХит», когда бывший король заподозрил россиянку в неверности, он прекратил с ней отношения. Все это время Воеводина повторяла, что была верной женой, но до сих пор делать тест ДНК отказывалась.

«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына Подробнее

Теперь же Воеводина решила через суд обелить свое честное имя. Экспертизу ДНК проведут в России. В случае, если Мухаммад V откажется сдать биологический материал или проигнорирует требования российского суда, его отцовство будет признано автоматически.

Слухи о разводе ходили еще с начала года. Воеводина признала расставание лишь недавно. Она рассказала, что муж покинул ее в декабре 2018 года, когда она была беременной.

Экс-король Малайзии развелся с россиянкой при помощи процедуры «тройной талак». Согласно этому обряду, мусульманину достаточно трижды произнести слово «развод» и он считается разведенным.